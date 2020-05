Statele Unite au emis vineri noi reguli pentru acordarea de vize jurnalistilor chinezi, informeaza Reuters. Incepand de luni, acestia nu vor mai primi vize decat pe 90 de zile, cu posibilitate de prelungire, in locul celor pe termen nelimitat. Pana acum, vizele trebuiau reinnoite doar in cazul transferului la o alta institutie de presa. Restrictiile nu se aplica jurnalistilor care detin pasapoarte din regiunile autonome speciale chineze Hong Kong si Macao. Washingtonul sustine ca masurile sunt o reactie la tratamentul aplicat jurnalistilor americani in China. In contextul relatiilor bilaterale…