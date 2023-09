SUA restricţionează exportul cipurilor de AI ale Nvidia şi AMD în ţări din Orientul Mijlociu Nvidia a declarat intr-o declaratie depusa la autoritatile de reglementare, saptamana aceasta, ca restrictiile, care ii afecteaza cipurile A100 si H100 concepute pentru a accelera sarcinile de invatare automata, nu vor avea ”un impact material imediat” asupra rezultatelor sale. Rivalul AMD a primit, de asemenea, o scrisoare informata cu restrictii similare, a declarat pentru Reuters o persoana familiarizata cu problema, adaugand ca masura nu are un impact semnificativ asupra veniturilor sale. Oficialii americani impun de obicei controale la export din motive de securitate nationala. O miscare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

