Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat joi ca impun restrictii de viza mai multor cetateni din Belarus pentru "activitati anti-disidente extrateritoriale grave", invocand tentativa de repatriere fortata a unei atlete belaruse la Jocurile Olimpice de la Tokio, transmite Reuters. Kristina Timonovskaia a refuzat…

- China a fost de acord sa permita Inaltului Comisar al Natiunilor Unite pentru Drepturile Omului sa viziteze regiunea autonoma Xinjiang in prima jumatate a anului 2022, dupa Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, potrivit unui informatii aparute joi in ziarul South China Morning Post, care a citat…

- Sebastian Coe, presedintele Federatiei internationale de atletism (World Athletics), a afirmat ca trateaza cu mare seriozitate problema drepturilor omului, însa boicotul diplomatic al Marii Britanii fata de Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing "nu are sens", în opinia sa, informeaza…

- Japonia nu va trimite responsabili ministeriali la Jocurile Olimpice de iarna de la Beijing, din luna februarie, a anunțat vineri purtatorul de cuvant al guvernului nipon. Decizia Japoniei urmeaza mai multor anunțuri similare din partea unor state, inclusiv Statele Unite. Președinta Comitetului de organizare…

- Australia se va alatura Statelor Unite intr-un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, a declarat miercuri prim-ministrul Scott Morrison. Aceasta decizie risca sa inradacineze relațiile bilaterale deja amare. Statele Unite ale Americii au declarat luni (6 decembrie) ca oficialii…

- Australia se va alatura Statelor Unite intr-un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de la Beijing, a declarat miercuri premierul Scott Morrison, in timp ce alți aliați au luat in calcul masuri similare pentru a protesta fața de situația drepturilor omului din China, relateaza Reuters,…

- Premierul britanic Boris Johnson ia în considerare un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna de anul viitor de la Beijing, în semn de protest fața de situația drepturilor omului în China, a relatat sâmbata cotidianul Times, citat de Reuters.O "discuție activa"…

- Președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping au subliniat responsabilitatea reciproca pe care o au in fața lumii pentru a evita conflictele, in cadrul unei discuții in regim online pe care liderii celor mai mari doua economii ale lumii au avut-o luni timp de mai multe ore, relateaza…