- Premierul Florin Cițu a vorbit marți despre masurile de relaxare care ar putea fi introduse de la 1 iunie, menționand și faptul ca se au in vedere evenimente-pilot in București și in Cluj.

- Premierul Florin Citu a declarat marti ca restaurantele si hotelurile de pe litoral ar putea functiona la capacitate maxima de la 1 iunie, pentru persoanele vaccinate. Intrebat ce masuri de relaxare ar putea fi introduse de la 1 iunie, premierul a vorbit despre renuntarea la masca pe plaja sau in…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat vineri, la Antena 3, ca se poate renunța la obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber daca procentul bucureștenilor vaccinați trece de 50%. „Daca vom avea suficienți cetațeni vaccinați, peste 50% din cetațeni vaccinați, in principiu,…

- "La masca de protectie cred ca se va renunta ultima oara, cand vom avea cazuri sporadice si cand vom avea variante virale neacoperite de vaccin. E e o masura de protectie persoanla pe care trebuie sa o avem in vedere de aici inainte, in fiecare sezon rece, cand vorbim de viroze, de sezon de gripa",…

- 100 de euro - aceasta este amenda pe care o vor primi turiștii sau spaniolii care nu poarta masca la plaja sau in alte spații publice. Noua lege a intrat in vigoare de astazi și a starnit valuri de reacții. Inclusiv unele comunitați autonome vor refuza sa aplice masura.

- In Spania, a fost adoptata legea care prevede purtarea obligatorie a maștii de protecție inclusiv in aer liber, pe intreg teritoriul țarii. Conform actului normativ care intra in vigoare de astazi, masca este obligatorie pentru persoanele cu varste de la sase ani in sus chiar si atunci cand poate fi…

- Pana acum, masura era lasata la latitudinea autoritatilor regionale din fiecare comunitate autonoma.Decizia anunțata de Guvern ii vizeaza pe toți locuitorii de peste 6 ani și se aplica inclusiv cand poate fi respectata distanta de siguranta de 1,5 metri. Excepție fac sportivii si persoanele care sufera…

- Se vorbeste deja de ceva vreme despre valul trei al pandemiei de coronavirus, insa unele autoritati aleg sa renunte la masurile minime antiepidemice: renunta la masca si redeschid toate restaurantele si magazinele.