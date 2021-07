Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și-a reafirmat marți, în timpul unei vizite în nordul Ciprului, angajamentul sau fața de o soluție în doua state și a anunțat redeschiderea continua a orașului Varosha, un oraș fantoma care simbolizeaza divizarea insulei mediteraneene, potrivit…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si-a reafirmat marti, in timpul unei vizite in Ciprul de Nord, atasamentul pentru solutia cu doua state si a acuzat guvernul cipriot-grec de "necinste" in solutionarea divizarii insulei mediteraneene. De la invazia de catre armata turca in 1974,…

- Statele Unite au salutat joi un ''angajamentul clar'' al Turciei de a juca ''un rol cheie'' in securizarea aeroportului Kabul dupa plecarea trupelor americane si straine, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a spus omologului sau american Joe Biden, in cadrul intrevederii…

- Ciprul a cerut ajutor partenerilor sai din Uniunea Europeana pentru a face fata afluxului de migranti din Siria, spunand ca se afla in “stare de urgenta” din cauza supraaglomerarii din centrele sale de retentie, a indicat ministrul cipriot de interne, Nicos Nouris, potrivit AFP. Nicos Nouris a facut…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat vina vineri pe responsabilii ciprioti greci dupa esecul ultimei runde de discutii asupra viitorului insulei divizate, acuzandu-i ca sunt "mincinosi", relateaza France Presse. "Nu am incredere in Ciprul de sud. Nu cred ca putem obtine un rezultat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avertizat luni privind "impactul distrugator" asupra relatiilor turco-americane a recunoasterii de catre omologul sau american Joe Biden a genocidului armean, despre care a spus ca este "fara fundament", relateaza AFP. Citește și: REACȚIA Armeniei dupa…