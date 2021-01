Stiri pe aceeasi tema

- Tratarea Chinei ca pe un "rival strategic" al Statelor Unite este eroare ce ar putea duce la "greseli grave", a avertizat ambasadorul chinez in Statele Unite intr-un discurs catre un forum online, transmite joi Reuters. De cand administratia presedintelui Donald Trump a definit China ca pe un rival…

- Acest decret vizeaza sa ”creasca investitiile in industriile manufacturiere si in muncitori, pentru a reconstrui mai bine”, a declarat presei un oficial din cadrul administratiei Biden. El adauga ca obiectivul decretului este sa indemne totodata agentiile federale sa suprime lacune juridice exploatate…

- Moscova și Washington au facut înca un pas catre o prelungire in extremis pe timp de cinci ani a tratatului cheie de dezarmare nucleara New Start, Kremlinul spunând vineri ca saluta pasul facut de Biden, potrivit AFP.„Nu putem decât sa salutam voința politica de a extinde…

- Sub presedintia lui Joe Biden, Statele Unite vor ramane in Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si se vor alatura mecanismului COVAX al acesteia pentru distribuirea vaccinurilor impotriva coronavirusului in tarile sarace, a declarat joi dr. Anthony Fauci, consilier medical sef al Casei Albe, citat…

- Joe Biden devine al 46-lea președinte al Americii, pe fondul unei pandemii de COVID furioase, intr-un oraș care a devenit o fortareața de garduri, bariere și puncte de control de securitate, a relatat cotidianul american The Washington Post . Agențiile de presa internaționale au transmis imagini cu…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat miercuri seara situația din America, cand procesul de validare a victoriei lui Joe Biden a fost suspendat dupa ce suporterii lui Donald Trump au patruns cu forța in sediul Congresului. „Acesta este terorism la nivel de stat condus si initatde catre presedintele…

- Daca Biden va intra in Casa Alba (și judecand dupa evoluția evenimentelor, acest lucru devine din ce in ce mai evident), aceasta dorința are toate motivele sa se implineasca. Este simbolica candidatura probabilului secretar de stat al SUA in persoana lui Anthony Blinken, care este un produs rafinat…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa intre în funcție pe 20 ianuarie, a anunțat luni ca va prezenta a doua zi dupa inaugurare planul sau detaliat pentru comerțul internațional, despre care a dat doar câteva indicii, potrivit AFP.Cu toate acestea, Biden…