SUA renunţă la cinci programe de schimb finanţate de China Departamentul de Stat american a anuntat vineri ca renunta la cinci programe de schimb cu SUA finantate de China, calificandu-le drept "instrumente de propaganda", relateaza AFP.



Cele cinci programe, desfasurate in cadrul unei legi americane numite MECEA care le permite functionarilor guvernului american sa calatoreasca utilizand fonduri ale unui guvern strain, erau "deghizate in 'schimburi culturale' ", a declarat intr-un comunicat secretarul de stat american, Mike Pompeo.



Totusi, "in timp ce alte programe infiintate sub auspiciile MECEA sunt reciproc benefice,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

