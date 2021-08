Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele american Joe Biden a declarat marti ca ''nu regreta'' decizia sa de a încheia retragerea trupelor americane din Afganistan la sfârsitul lunii august, cerând afganilor sa gaseasca ''vointa de a se lupta'', relateaza AFP citata de Agerpres.…

- "Nu regret decizia mea", a spus Biden, in cadrul unei conferinte de presa la Casa Alba. Ultimele trupe americane ar urma sa paraseasca Afganistanul la 31 august, dupa 20 de ani de razboi purtat de Statele Unite in aceasta tara.De cand presedintele democrat a anuntat acest termen, in urma cu aproximativ…

- Statele Unite au lansat atacuri aeriene in sprijinul fortelor afgane aflate sub presiunea atacurilor talibanilor, in timp ce fortele internationale conduse de SUA isi continua retragerea definitiva din aceasta tara, relateaza Reuters și Agerpres. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John Kirby, le-a…

- Statele Unite au indemnat marti Cuba sa restabileasca accesul la internetul mobil, intrerupt dupa manifestatii istorice impotriva guvernului, si au reluat apelul lor pentru eliberarea protestatarilor retinuti, noteaza AFP. "Lansam un apel conducatorilor Cubei sa dea dovada de retinere si sa…

- Statele Unite considera consolidarea rapida a fortelor nucleare ale Chinei ingrijoratoare si indeamna Beijingul sa se angajeze impreuna cu Washingtonul ”asupra unor masuri practice in vederea unei reduceri a riscului unei curse a inarmarii destabilizatoare”, relateaza Reuters. Chinei ii este…

- Ambasadorul american in Rusia, John Sullivan, se va intoarce la Moscova saptamana aceasta, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat, Ned Price, informeaza Reuters. In cadrul unui briefing, Price a mai declarat reporterilor ca Statele Unite au salutat intoarcerea ambasadorului…

- Statele Unite ale Americii condamna ferm "declarațiile antisemite" ale președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, le considera reprobabile și ii cere sa se abțina de la "discursurile care instiga la ura". Acest lucru este menționat intr-o declarație scrisa a șefului serviciului de presa al Departamentului…