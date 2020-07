SUA: Relaţiile cu China au fost ''grav deteriorate'', consideră Donald Trump Presedintele american Donald Trump a declarat vineri ca relatiile SUA cu China au fost "grav deteriorate", mentionand criza coronavirusului si adaugand ca nu are in vedere "pentru moment" sa initieze a doua etapa a acordului economic semnat in ianuarie intre cele doua puteri mondiale, potrivit AFP.



China "ar fi putut sa stopeze" epidemia de coronavirus, a acuzat din nou Trump, aflat la bordul avionului prezidential, in drum spre Florida. Intrebat despre o viitoare a doua etapa a acordului semnat dupa doi ani de razboi comercial, el a raspuns: "Nu ma gandesc la aceasta pentru moment".… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

