- Ministerul rus al Apararii a anuntat sambata dimineata ca a fost dejucata o tentativa de atac cu 20 de drone ucrainene care vizau tinte in peninsula Crimeea, relateaza AFP si Reuters. Atacurile cu drone pe teritoriul Rusiei s-au inmultit de cand o drona a fost distrusa deasupra Kremlinului in luna mai.…

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev a sugerat, sambata, ca Moscova va mai ataca porturile ucrainene ca raspuns la atacurile Kievului asupra navelor rusesti in Marea Neagra si a amenintat ca Ucraina va avea parte de „o catastrofa ecologica”, relateaza Reuters, preluat de sursazilei.ro. Medvedev, care…

- Ultimul summit NATO a aratat ca alianta militara occidentala se intoarce la "schemele Razboiului Rece", a declarat miercuri Ministerul rus de Externe, avertizand ca Moscova este pregatita sa raspunda la amenintari prin utilizarea "tuturor mijloacelor", relateaza Reuters, citat de news.ro.Summitul…

- Dupa ce Rusia a invadat NATO anul trecut, Ucraina si-a intensificat eforturile de a adera la NATO, argumentand ca garantiile de securitate oferite de Moscova, Washington si Londra atunci cand a renuntat la arsenalul sau nuclear in favoarea Rusiei, in 1994, au fost in mod clar lipsite de valoare, relateaza…

- Rusia considera ca toate țarile care au impus sancțiuni dupa declanșarea razboiului din Ucraina sunt „neprietenoase”, relateaza Reuters, iar un proiect de lege depus de Partidul Liberal Democrat, formațiune ultranaționalista de la Moscova, vrea sa interzica temporar intrarea rudelor oficialilor ruși…

- Washingtonul incurajeaza Kievul ignorand public atacul cu drone ce a lovit marti mai multe cartiere ale Moscovei, a declarat marti ambasadorul Rusiei in Statele Unite, dupa ce presedintele Vladimir Putin a dat vina pe Ucraina pentru loviturile aeriene, informeaza miercuri Reuters.

- Statele Unite aduna in continuare informații cu privire la rapoartele privind loviturile de drone la Moscova, a declarat marți Casa Alba, reiterand ca Washingtonul nu sprijina atacurile in interiorul Rusiei și se concentreaza pe a ajuta Ucraina sa-și reia teritoriul, informeaza Reuters. „Am vazut știrile…