- China, care tocmai a sustinut public preocuparile rezonabile ale Moscovei, trebuie sa-si foloseasca influenta asupra Rusiei pentru a o descuraja sa atace Ucraina, a declarat joi numarul trei al diplomatiei americane, Victoria Nuland, relateaza Agerpres. „Facem apel la Beijing sa-si foloseasca influenta…

- Statele Unite si NATO au respins oficial pretentiile Rusiei referitoare la blocarea extinderii NATO si retragerea fortelor aliate din Europa de Est. In scrisori separate trimise Moscovei, aliatii reafirma ca nu vor renunta la politica usilor deschise, dupa cum a declarat secretarul de stat american…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat miercuri ca SUA au transmis raspunsurile scrise la cererile Rusiei privind garantiile de securitate, ca parte a negocierilor pentru evitarea unei escaladari militare ruse impotriva Ucrainei, si a subliniat ca nu va exista nicio schimbare in politica…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat vineri ca va continua dialogul cu Moscova, dar a cerut Rusiei sa-si retraga trupele masate la granita cu Ucraina, transmite AFP. Dupa discutii ''sincere si substantiale'' desfasurate la Genera cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov,…

- Agentia Centrala americana de Informatii (CIA) conchide ca "sindromul Havana", o boala misterioasa care afecteaza diplomati americani in intreaga lume si care este comparata uneori cu "atacuri acustice" atribuite de catre unii Rusiei, nu este imputabila in mod aprioric unui atac al unei puteri straine,…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a declarat vineri, 7 ianuarie, ca situația de criza din jurul Ucrainei poate fi inca rezolvata printr-o ”soluție diplomatica”, daca Rusia accepta dialogul, relateaza AFP, citata de Agerpres . ”Suntem gata sa raspundem cu forta la o noua agresiune rusa. Dar…

- Ministrul de externe german Annalena Baerbock a anuntat miercuri, 15 decembrie, ca Germania a decis sa expulzeze doi diplomati rusi dupa condamnarea unui cetatean rus pentru un asasinat despre care Berlinul a stabilit ca a fost comandat de Moscova, a informat AFP, preluata de Agerpres . „Ambasadorul…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul sa nu depașeasca „linia roșie” a Moscovei in Ucraina și a declarat ca NATO amenința securitatea Rusiei prin organizarea de exerciții și desfașurarea de arme in apropierea granițelor sale, conform Financial Times. Putin a declarat ca Moscova a dezvoltat…