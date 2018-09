Administrația Trump reduce numarul de refugiați care vor fi primiti in Statele Unite anul viitor de la 45.000 la 30.000 de persoane, informeaza The Associated Press. Anunțul vine in ciuda apelurilor venite din partea organizatiilor umanitare globale care au transmis ca plafonul din acest an de 45.000 de refugiati a fost prea mic