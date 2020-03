SUA reduc substanţial personalul autorizat al media de stat chineze pe teritoriul lor SUA au redus luni la aproape jumatate numarul cetatenilor chinezi autorizati sa munceasca pentru media de stat chineze pe teritoriul lor, drept represalii la restrictiile impuse presei straine din China, relateaza AFP. "De ani de zile, China impune o supraveghere, o hartuire si intimidari din ce in ce mai dure fata de americani si alti jurnalisti straini care muncesc in China", a declarat intr-un comunicat secretarul de stat Mike Pompeo. "Facem apel la guvernul chinez sa-si confirme imediat angajamentele de a respecta libertatea de expresie, inclusiv cea a membrilor presei", a adaugat seful diplomatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Donald Trump a dispus, luni, limitarea numarului angajatilor chinezi in filiale din Statele Unite ale trusturilor media publice chineze, in replica la o serie de masuri restrictive ale autoritatilor chineze asupra unor jurnalisti americani, anunța MEDIAFAX."De cativa ani, Administratia…

- Diferența intre oraș și sat se vede chiar și in cazul coronavirusului. Orașenii sunt panicați, cauta non-stop informații pe internet și iși fac stocuri de mancare. La țara, basmaua ține loc de masca medicala, iar țuica fiarta și usturoiul sunt tratamente de baza. Nu conteaza ca nu exista dovezi ca ar…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, aflat in turneu in Asia Centrala, a chemat comunitatea internationala, duminica, sa actioneze impotriva represiunii exercitate de autoritatile chineze in Xinjiang si sa acorde azil minoritatilor musulmane din aceasta regiune, transmite AFP. 'Statele Unite…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca trebuie apreciate eforturile autoritatilor chineze pentru contracararea raspandirii coronavirusului in intreaga lume si a mentionat ca, potrivit estimarilor, in China exista circa 800 de romani, dintre care patru in zona afectata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca trebuie apreciate eforturile autoritatilor chineze pentru contracararea raspandirii coronavirusului in intreaga lume si a mentionat ca, potrivit estimarilor, in China exista circa 800 de romani, dintre care patru in zona afectata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a declarat vineri seara ca trebuie apreciate eforturile autoritatilor chineze pentru contracararea raspandirii coronavirusului in intreaga lume si a mentionat ca, potrivit estimarilor, in China exista circa 800 de romani, dintre care patru in zona afectata…

- Virusul mortal din China se raspandește! Un prim deces a fost inregistrat și la Shanghai. Sunt 54 de morti si 323 de noi cazuri de infectii. La Wuhan nu mai pot circula nici masinile particulare, iar strazile sunt pustii. Spitalele, insa, sunt tot mai aglomerate. Personalul medical face fata cu greu.…

- Secretarul de Stat american, Mike Pompeo, i-a transmis luni ministrului de Externe egiptian, Sameh Choukry, „îngrijorarile” Statelor Unite privind libertatea presei și situația drepturilor omului din Egipt, informeaza AFP.În timpul unei întâlniri din Washington,…