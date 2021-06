CEO-ul grupului, Joseph Blount, a recunoacut ca a autorizat plata unei rascumparari – in valoare de 4,4 milioane de dolari – hackerilor, in urma unui atac informatic, in mai. ”Departamentul Justitiei a localizat si recuperat majoritatea rascumpararii”, a anuntat intr-o conferinta de presa adjuncta secretarului Justitiei Lisa Monaco. Grupul Colonial – care transporta 45% dintre carburantii consumati pe Coasta de Est – a fost la 7 mai victima unui atac de tip ransomware, un program care exoploateaza falii in securitate cu scopul de a incripta sisteme informatice s a cere o rascumparare pentru a…