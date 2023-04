Stiri pe aceeasi tema

- Datele facute publice reprezinta "doar virful aisbergului", potrivit unei surse. Un utilizator cu nick-ul Lucca a postat documente clasificate ale Pentagonului in mai multe chat-uri pe platforma Discord care s-au "scurs" recent pe internet, relateaza cursor. Despre aceasta a anunțat AP News. {{673872}}Potrivit…

- Ucraina a fost nevoita sa isi modifice unele dintre planurile sale militare dupa scurgerea unor documente secrete ale Pentagonului, a declarat pentru CNN o sursa apropiata presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, in timp ce oficialii americani se grabesc sa evalueze pagubele produse de aceasta bresa…

- Scurgerea de documentele secrete ale Pentagonului, care au fost publicate recent in spațiul online, are ecouri puternice in Coreea de Sud, considerata un important aliat al SUA, dupa ce informațiile au dezvaluit ca CIA ar fi spionat Seulul, care era ingrijorat ca obuzele vandute Washingtonului ar putea…

- Statele Unite incearca sa evalueze riscurile legate de scurgerea unor documente clasificate, care se refera in special la invazia rusa a Ucrainei, pentru securitatea lor nationala, a anuntat duminica Pentagonul, relateaza AFP, citat de Agerpres.ro.

- Statele Unite incearca sa evalueze riscurile legate de scurgerea unor documente clasificate, care se refera in special la invazia rusa a Ucrainei, pentru securitatea lor nationala, a anuntat duminica Pentagonul, relateaza AFP.

- Documente militare si de informatii cu caracter strict secret aparute online, cu detalii ce variaza de la apararea antiaeriana a Ucrainei la agentia de spionaj Mossad din Israel, au determinat oficialii americani sa se straduiasca sa identifice sursa scurgerii de informatii, unii experti occidentali…

- Guvernul SUA ar putea publica informații despre posibilul transfer de arme din China in Rusia pentru a-i sprijini acesteia din urma razboiul din Ucraina, a informat, joi, The Wall Street Journal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…