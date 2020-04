Stiri pe aceeasi tema

- Un tigru de la o gradina zoologica din New York a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, au anuntat duminica autoritatile guvernamentale americane, citate de agenția Reuters. Intr-un comunicat al Societații pentru Conservarea Faunei Salbatice, care administreaza gradina zoologica newyorkeza se arata…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca 674 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, acesta fiind cel mai mic numar raportat in decurs de zece zile, potrivit news.ro. Fata de cifrele prezentate sambata, aceasta reprezinta o scadere de 5,7%. Potrivit Ministerului Sanatatii, in tara au fost inregistrate…

- Numarul persoanelor din Bulgaria confirmate cu COVID-19 a ajuns, vineri, la 457, in crestere cu 35 fata de ziua anterioara, a anuntat celula guvernamentala de criza de la Sofia, informeaza novinite.com. Ungaria are 623 de imbolnaviri confirmate, 26 de decese și aproape 18.000 de teste efectuate. Serbia…

- Inca o persoana infectata cu noul tip de coronavirus a murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 86, a transmis miercuri Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre o femeie de 45 de ani, din Targu Neamt. Pacienta s-a prezentat pe 30 martie la CPU Targu Neamt, unde s-a pus diagnosticul…

- Guvernatorul Andrew Cuomo a anuntat vineri 134 de noi decese din cauza coronavirusului in statul New York si infiintarea a patru noi spitale temporare pentru a face fata in perioada de varf a pandemiei, anunta AFP.Statul cel mai afectat din SUA a inregistrat 519 decese ca urmare a coronavirusului,…

- Romania are 906 de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus), cu 144 de noi cazuri fața de data de 24 martie. Cu o zi in urma, creșterea numarului de cazuri a fost cu 186 de persoane. Pacienții nou confirmați au varsta cuprinsa intre 3 ani și 79 de ani. Dintre cele 906 persoane The post…

- Indicele bursier S&P 500 a inregistrat miercuri o cadere de 7% ceea ce a antrenat automat o suspendare pentru 15 minute a tranzactiilor pe Wall Street, pe fondul ingrijorarilor ca masurile de stimulare anuntate recent nu vor fi suficiente pentru a evita o recesiune provocata de pandemia de coronavirus.…

- 26 de oameni au murit și peste 800 s-au imbolnavit in China. 13 cazuri au fost depistate pana acum și in alte țari din Asia, 5 persoane care ar putea fi infectate sunt sub monitorizare in Scoția și o alta, in Irlanda de Nord. Pentru prima data de la descoperirea virusului, a murit un pacient The post…