- O luptatoare pentru drepturile femeilor, cu anii a capatat faima unei adevarate vedete și era poreclita „Notorious R.B.G.”, in analogie cu starul rap „Notorious B.I.G.”. Decesul sau ii da ocazia acum lui Donald Trump sa consolideze majoritatea conservatoare a instanței federale supreme.

- Miliardarul Michael Bloomberg, care a cheltuit in acest an 1 miliard de dolari din banii proprii pentru candidatura sa esuata la presedintia SUA, va contribui cu cel putin 100 de milioane de dolari pentru sustinerea campaniei democratului Joe Biden impotriva republicanului Donald Trump in Florida, transmite…

- Statele Unite ale Americii nu vor plati cele circa 80 de milioane de dolari pe care le datoreaza Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), dar vor redirectiona acesti bani pentru a ajuta la plata facturii SUA la ONU, in New York, a declarat miercuri o oficialitate americana, citata de Reuters. Totodata,…

- Campania prezidentiala a lui Joe Biden va cheltui in total 280 de milioane de dolari pe publicitate la televiziune si social-media pana in ziua alegerilor, a anuntat miercuri biroul de campanie al candidatului democrat. Suma este mai mare decat cea alocata de rivalul sau republican, presedintele…

- Grupul francez Sanofi si grupul britanic GlaxoSmithKline for furniza Statelor Unite 100 de milioane de doze ale unui vaccin experimental pentru noul coronavirus, a anuntat administratia Trump, in timp ce principala agentie medicala din tara anticipeaza ca numarul victimelor provocate de boala Covid-19…

- Cheltuielile de campanie ale presedintelui american Donald Trump in vederea realegerii sale la scrutinul din noiembrie au fost de peste 50 de milioane de dolari in iunie, dublu fata de luna precedenta, in conditiile in care cursa prezidentiala se intensifica, relateaza marti agentia Reuters.…

- O mega-biserica din Texas, al carei pastor sustine activ administratia Trump, a primit aprobare pentru obtinerea unui credit nerambursabil in valoare de doua pana la cinci milioane de dolari, relateaza Reuters.