Stiri pe aceeasi tema

- Captura impresionanta de droguri a forțelor de ordine din Paraguay. Poliția a anunțat, marți, ca a confiscat peste doua tone de cocaina intr-un port privat de langa Asuncion, relateaza Reuters, citata de Mediafax și libertatea.ro.

- Pretul platit pentru lucrare, care include comision si taxe, a depasit cu mult estimarea propusa de casa Christie's, care a organizat vanzarea, adica intre 4 si 6 milioane de dolari. Culegerea, imprimata in 1623 si care reuneste 36 de piese ale lui Shakespeare, este considerata drept cea mai mare opera…

- Un volum rar din anul 1623, care a reunit pentru prima data piesele de teatru scrise de dramaturgul William Shakespeare, a fost vandut miercuri cu pretul record de 9,97 milioane de dolari, au anuntat reprezentantii filialei din New York a casei de licitatii Christie's, citati de Reuters, potrivit…

- Autoritatea pentru Concurenta din Polonia (UOKiK) a anuntat miercuri ca a amendat grupul rus Gazprom cu 29 miliarde zloti zloti (7,61 miliarde de dolari), din cauza ca a construit gazoductul Nord Stream 2 fara aprobarea UOKiK, transmite Reuters. De asemenea, UOKiK a impus o amenda de 234 milioane zloti…

- Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a anuntat marti ca a ajuns la un acord in SUA, in valoare de 9,5 milioane de dolari, pentru a solutiona investigatiile autoritatilor de reglementare in cazul vehiculelor echipate cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel, transmit…

- Șeful diplomației americane, Mike Pompeo, a anunțat miercuri ca Statele Unite vor acorda o recompensa de 10 milioane de dolari pentru arestarea oricarui actor strain care intervine în alegerile din noiembrie, relateaza AFP.Statele Unite „ofera o recompensa de pâna la 10 milioane…

- Autoritatea de concurența din Polonia a amendat Gazprom cu 213 milioane de zloți (48,2 milioane de euro) din cauza ca gigantul rus din domeniul energiei nu a cooperat in cadrul investigației privind construirea conductei de gaze Nord Stream 2, transmite Reuters. Polonia se opune conductei, care va aduce…

- Doua companii cu mii de angajați, Garmin și CWT, au platit milioane de dolari hackerilor drept rascumperare pentru informații, produse și servicii. Compania tech Garmin revine in online dupa ce a fost „heckuita” – Oare a platit recompensa de 10 milioane de dolari in criptomonede? Compania multinaționala…