- Peste 1.000 de persoane au fost arestate duminica in Rusia, la o noua zi de manifestatii care cer eliberarea opozantului politic rus Aleksei Navalnii, potrivit unui nou bilant prezentat de ONG-ul OVD-Info, relateaza AFP. Potrivit acestei organizatii specializate in monitorizarea manifestatiilor,…

- Administratia Vladimir Putin a condamnat, duminica, apelurile Ambasadei SUA din Moscova in favoarea protestelor din Rusia, denuntand "interferentele" Washingtonului in afacerile interne ale Rusiei, informeaza agentia Associated Press. Peste 3.500 de persoane au fost retinute, sambata, in cursul…

- Activiștii pentru drepturile civile afirma ca peste 3.000 de persoane ar fi fost arestate in timpul manifestațiilor in favoarea eliberarii opozantului rus Alexei Navalnii. Arestari au fost facute și la Sankt Petersburg, unde forțele de ordine ar fi incatușat 300 de demonstranți. Reporteri ai agenției…

- Statele Unite ale Americii vor consolida aliantele internationale si vor asuma un rol de conducere pe plan mondial, prin contracararea Chinei, Rusiei si altor natiuni autoritariste, afirma Anthony Blinken, desemnat de presedintele-ales, Joseph Biden, pentru postul de secretar de Stat, anunța MEDIAFAX.…

- Un judecator din Moscova a ordonat luni plasarea in arest a opozantului Aleksei Navalnii pentru 30 de zile, pana la 15 februarie, la o zi dupa retinerea acestuia la sosirea in capitala Rusiei, transmite Reuters. 'Instanta l-a arestat pe Navalnii pentru 30 de zile. Pana la 15 februarie', a scris…

- Rusia respinge concluziile unei anchete jurnalistice potrivit careia o celula din cadrul Serviciului federal rus de securitate FSB l-a otravit pe opozantul rus Aleksei Navalnii cu noviciuk si catalogheaza aceasta lectura drept ”amuzanta”, relateaza Reuters. CITEȘTE ȘI: Ordinea, pe zile, in care…

- Primarul orasului Chicago, al treilea cel mai populat oras din Statele Unite ale Americii, le-a cerut joi celor 2,7 milioane de locuitori sa ramana acasa, cu exceptia calatoriilor esentiale, intre care serviciul si scoala, incepand de luni, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Alexandru…