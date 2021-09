Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri ca talibanii vor trebui sa-si castige legitimitatea din partea comunitatii internationale, dupa ce militantii islamisti au numit la Kabul un guvern format din personalitati cautate de catre autoritatile americane, transmite AFP.…

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a inceput marti discutii-cheie in Qatar, tara devenita interlocutorul major al talibanilor de la Kabul si unul dintre actorii esentiali pentru redeschiderea aeroportului din capitala afgana, informeaza AFP. Secretarul de stat american a sosit luni…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a anuntat vineri ca, la inceputul saptamanii viitoare, va merge in Qatar, unde s-au retras diplomatii americani responsabili cu Afganistanul si unde se desfasoara principalele discutii ale comunitatii internationale cu talibanii, noteaza AFP. …

- Uniunea Europeana va discuta cu talibanii, in cazul in care conditiile o permit, dar acest lucru nu inseamna ca blocul comunitar recunoaste un nou guvern afgan, a afirmat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, citat de AFP si Reuters. ''Am decis sa lucram intr-o maniera coordonata,…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a discutat luni despre situatia din Afganistan cu omologii sai din China si Rusia, tari care si-au manifestat deja intentia de a avea contacte cu insurgentii, transmite AFP. Antony Blinken a discutat separat cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov…

