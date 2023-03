SUA: Ratele Fed ar putea ajunge la peste 5,4%, potrivit unui oficial / Scenariul optimist vs cel pesimist

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul prezidential din capitala Ucrainei a anunțat luni seara ca Summit UE-Ucraina anuntat de blocul european va avea loc la Kiev și nu la Bruxelles cum se dicutase inițial, informeaza Agerpres care citeaza dpa. Data evenimentului este 3 februarie. Decizia a fost luata dupa o discuție telefonica pe…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat ca dupa aprobarea proiectul de lege care vizeaza reducerea cheltuielilor cu pensiile de serviciu nicio pensie nu va mai depasi venitul in calcul, mentionand ca la baza de calcul nu vor mai fi luate in calcul veniturile care nu au caracter permanent, referindu-se…

- Compania maghiara aiMotive a fost oficial preluata de catre Stellantis. Aceasta firma se ocupa cu dezvoltarea unor sisteme software cu inteligența artificiala pentru viitoarea tehnologie de conducere autonoma. Preluarea acestei companii va ajuta grupul multinațional sa devina o companie sustenabila…

- China a raportat luni primele decese legate de COVID din ultimele saptamani, in conditiile in care observatorii au indoieli tot mai mari ca bilantul oficial ar inregistra toate victimele unei boli care face deja ravagii in orase dupa ce guvernul a relaxat controalele stricte impotriva virusului,…

- Printr-un document aprobat de Parlament, romanii erau obligați sa-și monteze repartitoarele de caldura, pana la finele acestui an. Conform actului legislativ, incepand cu 1 ianuarie 2023, toate facturile la energia termica se vor emite pe baza datelor colectate din aceste dispozitive. Numai ca, avem…

- Datoria globala publica si privata a inregistrat anul trecut cel mai semnificativ declin din ultimii 70 de ani, dupa ce atinsese un nivel record in 2020, din cauza impactului pandemiei, dar per ansamblu ramane mult peste nivelul anterior pandemiei, se arata intr-o postare pe blogul Fondului Monetar…

- In urma cu o zi, Austria și-a exprimat clar punctul de vedere cu privire la aderarea Romaniei in spațiul Schengen. Oficial au acordat un vot nefavorabil Romaniei, lucru care a starnit multe controverse, dar și discuții la nivel diplomatic.

- Kosovo a declarat ca intenționeaza sa depuna in mod oficial o cerere de aderare la UE pana la sfarșitul acestui an. Candidatura sa de aderare s-ar confrunta cu obstacole majore, deoarece cinci țari UE nu recunosc Kosovo ca stat independent. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…