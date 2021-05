Jake Sullivan, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, a dat duminica asigurari ca politica actualei administratii americane fata de Coreea de Nord nu are ca obiectiv sa provoace ostilitate, ci sa caute solutii pentru a obtine denuclearizarea tarii asiatice, transmit EFE și Agerpres.

"Politica noastra fata de Coreea de Nord nu are ca obiectiv ostilitatile, ci gasirea de solutii. Are ca obiectiv final sa obtina o denuclearizare completa a Peninsulei Coreea", a explicat Sullivan într-un interviu la postul ABC si a promis "o abordare…