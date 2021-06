Republicanii au blocat marti in Senatul Statelor Unite un proiect democrat de reforma electorala, expunand diviziuni profunde in jurul unor probleme cruciale pentru democratie: dreptul la vot si diferitele moduri de acces la urne, in centrul contestarii rezultatului prezidentialelor de catre Donald Trump, comenteaza AFP.



A fost un simplu vot procedural, dar incarcat de simbol, care a expus aceste diviziuni.



Toti republicanii prezenti in sala s-au opus deschiderii dezbaterilor asupra vastului proiect democrat de reforma electorala, dand uitarii acest text, cel putin pentru…