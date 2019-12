Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri al doilea capat de acuzare impotriva lui Donald Trump, obstructionarea activitatii Congresului, din cauza refuzului sau de a participa la ancheta in vederea destituirii care il vizeaza, anunta AFP. Camera. aflata sub controlul democratilor, a adoptat acest…

- Donald Trump a fost trimis miercuri in judecata in cadrul unei proceduri de destituire, devenind astfel al treilea presedinte din istoria Statelor Unite ajuns in aceasta situatie, noteaza AFP. Camera Reprezentantilor, controlata de democrati, a adoptat, cu 230 de voturi pentru, 197 contra si o abtinere,…

- Camera Reprezentanților va vota saptamana care urmeaza, cel mai probabil miercuri, punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump pentru doua capete: abuz de putere și obstrucționarea Congresului in dosarul Ucraina, noteaza New York Times. Votul este fara indoiala unul istoric, dar indiferent de rezultat,…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Democratii din Camera Reprezentantilor au introdus doua articole de punere sub acuzare impotriva presedintelui american, Donald Trump, acuzandu-l pe acesta de abuz de putere si obstructionarea Congresului. Conform agentiei Reuters, republicanul Donald Trump „se considera mai presus de lege”, a declarat…

- Camera Reprezentanților a aprobat, joi, rezoluția care ar duce la declanșarea formala a procedurilor de punere sub acuzare a președintelui Donald Trump. Votul final asupra punerii sub acuzare ar putea avea loc pâna la sfârșitul anului, la capatul unui lung șir de audieri publice, televizate.…

- Acest proiect de sanctiuni ar urma sa ceara executivului condus de presedintele Donald Trump inghetarea bunurilor de pe teritoriului SUA ale celor mai inalti lideri turci, inclusiv ale premierului Recep Tayyip Erdogan si ale detinatorilor portofoliilor afacerilor externe, apararii, finantelor, comertului…

- Senatul ”nu are alta optiune” decat sa organizeze un proces impotriva presedintelui Donald Trump, in cazul in care Camera Reprezentantilor il pune sub acuzare (”impeachment”), a declarat luni liderul majoritatii republicane in Camera superioara a Congresului american Mitch McConnell, relateaza USA…