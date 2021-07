SUA: Proiect de lege pentru redenumirea a aproape 1.500 de locuri cu nume rasiste sau jignitoare

Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris va merge, vineri, la granita cu Mexicul, oprindu-se si in El Paso, Texas, impreuna cu ministrul mexican de Interne, Alejandro Mayorkas, a declarat o sursa citata de Reuters. Harris face eforturi in cadrul administratiei presedintelui Joe Biden…

- Președintele Klaus Iohannis, prezent luni la summitul NATO desfașurat la Bruxelles, a anunțat ca l-a invitat pe președintele american Joe Biden în România, iar ca acesta „a fost perfect de acord sa încercam sa organizam o astfel de întâlnire”. Șeful…

- Ecologiștii au obținut o victorie majora miercuri când compania canadiana TC Energy Corp și guvernul provinciei Alberta au anunțat ca vor anula controversatul proiect al oleductului Keystone XL, la peste un deceniu de când a fost propus inițial, relateaza Business Insider.Oleductul…

- Statele Unite vor cumpara 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor tari, au anuntat miercuri The New York Times si The Washington Post. Presedintele american Joe Biden trebuie sa faca acest anunt la summitul G7 saptamana aceasta, potrivit Washington…

- Fostul președinte american Donald Trump a cerut ca China sa plateasca Statelor Unite daune din cauza repercursiunilor de pandemiei de COVID-19, relateaza Business Insider.Trump a facut declarația în cadrul primului discurs public din ultimele trei luni, argumentând ca Beijingul ar…

- Joe Biden a salutat vineri „veștile bune” pentru piața forței de munca din Statele Unite, care a înregistrat o mica îmbunatațire în luna mai și se lauda cu „progresul istoric” realizat de la preluarea mandatului în ianuarie: „Nicio economie majora…

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui republican Donald Trump, a declarat în timpul unei conferința QAnon din Texas ca în Statele Unite ar trebui sa aiba loc o lovitura de stat militara ca în Myanmar, relateaza Business Insider. Flynn…

- Republicanii au blocat vineri, 28 mai, crearea unei comisii independente de ancheta cu privire la asaltul asupra Capitoliului , al susținatorilor lui Donald Trump, de pe 6 ianuarie. Senatorii au afirmat ca investigatiile politiei si cele parlamentare sunt suficiente, transmite agenția France Presse,…