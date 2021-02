FC Viitorul, invinsa de campioana CFR Cluj cu un gol marcat in prelungiri

Echipa din Gruia a inscris in minutul 90 2 si a castigat meciul.FC Viitorul a disputat in aceasta seara meciul din etapa a 21 a a Ligii 1, intalnind in deplasare campioana en titre a Romaniei, CR Cluj. Formatia de pe litoral a fost foarte aproape de un rezultat… [citeste mai departe]