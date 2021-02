SUA:Procuratura din New York extinde ancheta privind tranzactiile financiare ale lui Trump (presa)

Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura din New York ancheteaza tranzactiile financiare având legatura cu mai multe cladiri din Manhattan care apartin fostului presedinte republican Donald Trump, transmite EFE, citat[ de Agerpres. Potrivit declaratiilor facute pentru Wall Street Journal de surse care au dorit sa ramâna…

- Procuratura din New York ancheteaza tranzactiile financiare avand legatura cu mai multe cladiri din Manhattan care apartin fostului presedinte republican Donald Trump, transmite EFE, care citeaza informatii publicate sambata in presa americana.

- Procuratura din New York ancheteaza tranzactiile financiare avand legatura cu mai multe cladiri din Manhattan care apartin fostului presedinte republican Donald Trump, transmite EFE, care citeaza informatii publicate sambata in presa americana, conform AGERPRES. Potrivit declaratiilor facute…

- Inalti functionari din Departamentul de Justitie din timpul administratiei presedintelui republican Donald Trump au incercat in repetate randuri sa-i impiedice pe procurorii federali din Manhattan (New York) sa ancheteze relatiile avocatului personal al lui Trump, Rodolph W. Giuliani, cu diverse…

- Fostul presedinte american, Donald Trump, este vizat de o investigatie in statul american Georgia, din cauza incercarilor de schimbare a rezultatului scrutinului prezidential, informeaza cotidianul The New York Times si site-ul Axios.com. Procuratura din districtul Fulton, statul american…

- Mandatul lui Donald Trump de presedinte al SUA a fost marcat de o dezvoltare a economiei, umbrita insa de criza cauzata de COVID-19 si de acuzatiile fara probe formulate de liderul american privind fraudarea alegerilor din noiembrie anul trecut. Agentia France Presse prezinta marti principalele date…

- Procuratura din New York intenționeaza sa-l traga la raspundere pe actualul președinte american Donald Trump. Astfel de suspiciuni au fost impartașite de fostul consilier al lui Trump, Roger Stone, intr-un interviu acordat postului de televiziune RT. "Procurorii cu viziuni de stinga din New York intenționeaza…

- Bursa de pe Wall Street delisteaza trei companii telecom chineze. Oficialii americani analizeaza și daca sa interzica americanilor sa investeasca in giganții Alibaba si Tencent Bursa de pe Wall Street a anuntat ca, din 11 ianuarie, va delista trei companii de telecomunicatii chineze - China Unicom,…