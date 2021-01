Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor va trimite Senatului, luni, actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie”. Senat este camera care va organiza procesul care-l vizeaza pe fostul lider, iar Trump risca sa primeasca interdicția de a mai candida la presedintie,…

- Rezoluția de punere sub acuzare a Donald Trump va fi transmisa Senatului american luni, primul pas al declanșarii procesului fostului președinte republican în camera superioara a Congresului, anunța CNN.„Am vorbit cu președintele [Camerei Reprezentanților] Pelosi care m-a informat…

- Liderul senatorilor republicani Mitch McConnell a propus ca Senatul sa acorde echipei de avocați a fostului președinte Donald Trump doua saptamâni pentru a se pregati pentru procesul din Senat, dorind ca acesta sa fie amânat pâna la mijlocul lunii februarie, anunța CNN.Propunerea…

- Donald Trump pleaca de la Casa Alba ca un „ticalos neglorios”, spune gazetarul Cristian Tudor Popescu. In opinia sa, faptul ca a refuzat sa fie de fața la transferul de putere catre succesorul sau, Joe Biden, este un indemn la violența și inca o lovitura data democrației. Gazetarul spune ca Donald Trump…

- Este o premiera in istoria Statelor Unite: Donald Trump a fost pus sub acuzare a doua oara in timpul mandatului sau de Camera Reprezentanților. Camera Reprezentanților a decis declanșarea procedurii de impeachment a președintelui in exercițiu Donald Trump. Și zece republicani au votat in Camera Reprezentanților…

- Senatul Statelor Unite nu va putea finaliza procedura privind inculparea presedintelui Donald Trump in scopul demiterii inainte de incheierea mandatului actualului lider de la Casa Alba, afirma senatorul Mitch McConnell, liderul grupului republican. Citește și: Premiera ISTORICA pentru SUA:…

- Punerea sub acuzare a lui Trump s-a desfașuarat in condiții nemaivazute, cu cladirea plina de soldați ai Garzii Naționale gata sa previna un alt atac impotriva Capitoliului.Camera Reprezentantilor, dominata de democrati, s-a pronuntat pentru "impeachment" cu 232 voturi fata de 197 impotriva.Liderul…

- Liderul senatorilor republicani, Mitch McConnell, a afirmat miercuri ca nu exista nicio sansa ca un proces corect, serios de punere sub acuzare a lui Donald Trump sa se incheie inainte de instalarea la putere a presedintelui american ales, Joe Biden, pe 20 ianuarie, scriu AFP si Reuters. …