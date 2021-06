Stiri pe aceeasi tema

- Un american acuzat ca a participat la atacul de pe Capitol Hill a pledat vinovat miercuri în fața unui judecator din Washington, devenind al doilea participant la asalt care a încheiat un acord cu procurorii, potrivit AFP.Cu sute de susținatori ai lui Donald Trump, Paul Hodgkins,…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…

- A fost stare de asediu, pe 6 ianuarie, la Washington, dupa ce mii de susținatori ai lui Donald Trump au inconjurat cladirea Capitoliului, iar o parte chiar au patruns inauntru. O femeie a fost impușcata in gat și piept și a fost evacuata, in stare grava, potrivit CNN. Ulterior, a fost anunțat decesul…

- Un newyorkez de 50 de ani a fost pus sub acuzare de justiția americana, dupa ce aceasta a utilizat in special o conversatie pe aplicatia de intalniri online Bumble, unde barbatul s-a laudat ca a participat la asaltul asupra Capitoliului din Washington in ianuarie, informeaza AFP, ciata de Agerpres .…

- Donald Trump, 74 de ani, nu renunța la ideea de a reveni la Casa Alba. Fostul președinte al SUA, intre 20 ianuarie 2017 – 20 ianuarie 2021, a declarat intr-un interviu acordat Fox News ca se gandeste serios sa candideze la viitoarele alegeri prezidentiale din 2024. ”Ma gandesc foarte serios la acest…

- Jon Schaffer, chitarist si fondator al trupei Iced Earth si membru al organizatiei Oath Keepers, va fi prima persoana care va pleda „vinovat” privind implicarea în revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu, potrivit News care citeaza NBC News.E asteptat ca vineri el sa recunoasca…