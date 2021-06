SUA: Prima persoană condamnată pentru asaltul asupra Capitoliului scapă de închisoare Un judecator federal american a pronuntat miercuri prima pedeapsa legata de asaltul asupra Capitoliului, scutind de inchisoare o femeie care a incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei, noteaza AFP. Inainte de audiere, Anna Morgan-Lloyd a ajuns la un acord de recunoastere a vinovatiei cu procurorii, admitand ca a patruns ilegal in sediul Congresului la 6 ianuarie, in momentul in care parlamentarii certificau victoria lui Joe Biden la prezidentiale. "Am fost acolo pentru a-mi arata sprijinul fata de presedintele (Donald) Trump, mi-e rusine ca a devenit o asemenea de etalare de violenta", a… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

