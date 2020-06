SUA: Prima inculpare la nivel federal în legătură cu revoltele din Minneapolis Un barbat originar din statul Illinois care a adus explozibili la manifestatii in Minnesota a fost inculpat pentru incitare la revolta de catre autoritatile federale americane, care au anuntat prima lor punere sub acuzare de la inceputul manifestatiilor zguduie SUA, informeaza AFP. Acest barbat de 28 de ani, Matthew Lee Rupert, a facut 500 de kilometri pentru a ajunge in sudul Minneapolis, cu intentia de a jefui si a provoca pagube, afirma documente transmise luni unui tribunal federal. Aceasta trecere dintr-un stat in altul ii da guvernului federal al SUA dreptul de a-l urmari penal. Intr-o inregistrare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

