SUA, prima economie a lumii: Mai puține joburi disponibile Angajatorii americani au creat in iulie un numar mai mic de locuri de munca fata de estimari, iar cresterea redusa a salariilor arata o inasprire a pietei muncii, in timp ce rata somajului a scazut la 3,9%, transmit AP si Reuters. Potrivit datelor publicate vineri de Departamentul american al Muncii, prima economie a lumii a creat luna trecuta 157.000 de noi locuri de munca, sub cifra de 190.000 de locuri de munca preconizata de analisti. De asemenea, Departamentul american al Muncii a revizuit in sus si cifrele pentru lunile mai si iunie, cand au fost create cu 59.000 de locuri de munca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

