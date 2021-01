Noul presedinte american Joe Biden a avut marti o convorbire cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru prima data de la instalarea sa la Casa Alba, in cadrul careia a abordat mai multe subiecte aflate in centrul unor tensiuni dintre cele doua tari, relateaza AFP.



''L-am contactat pe presedintele Putin in aceasta dupa-amiaza cu intentia de a discuta despre dorinta noastra de a prelungi cu cinci ani tratatul bilateral de reducere a arsenalului nuclear Noul START'' care expira la inceputul lunii februarie, ''dar si pentru a reafirma sprijinul nostru ferm pentru…