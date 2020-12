Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de organizare a investirii viitorului presedinte american, Joe Biden, a anuntat ca posibilitatea de a asista personal la ceremonia ce va avea loc pe 20 ianuarie va fi "extrem de limitata", in contextul pandemiei, transmite France Presse, preluata de Agerpres.

- Ceremonia dedicata Zilei Naționale a Romaniei se va desfașura fara prezența publicului The post Ceremonie restransa de Ziua Naționala a Romaniei, in Targu Mureș, fara participarea publicului appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ceremonie restransa de Ziua Naționala a Romaniei, in…

- Ceremonia de preluare a mandatului de catre Joe Biden, pe 20 ianuarie 2021, va avea accente irlandeze. Originar din insula dupa strabunic, presedintele ales al SUA a invitat formatia de muzica traditionala The Chieftains sa cante la eveniment. Joe Biden pretuieste radacinile sale irlandeze.…

- Consilierii locali care au caștigat mandate in urma alegerilor locale din septembrie, la Teiuș, au depus juramantul pentru instalarea oficiala in funcție, in prezența primarului. Ceremonia s-a desfașurat la Casa de Cultura din oraș. ”Intr-o atmosfera emoționanta, de mare incarcatura pentru toți cei…