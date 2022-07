Costul mediu al benzinei in Statele Unite a ajuns la cel mai mic nivel fața de luna mai, in scadere cu 10% fața de valoarea maxima atinsa in aceasta perioada. Miercuri, prețul era de 4,46 dolari pe galon (3,8 litri), scazand pentru prima data din luna mai sub nivelul de 4,5 dolari pe galon. „Declinul constant se datoreaza scaderii cererii interne de benzina la benzinarii și a unui preț mult mai mic al petrolului la nivel mondial. Costul unui baril de petrol este de aproximativ 90 de dolari, fața de 110 dolari in urma cu doua saptamani”, a explicat Asociației Americane de Automobile. Cel mai mult…