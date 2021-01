Stiri pe aceeasi tema

- ​Cu câteva zile înainte ca Anthony Warner sa se arunce în aer într-o autorulota în centrul orasului Nashville, el a trimis o serie de colete catre cunoscuti ai sai, au anuntat oficiali ai Biroului Federal de Investigatii (FBI), potrivit dpa și Reuters, citate de Agerpres.Warner,…

- Cu cateva zile inainte ca Anthony Warner sa se arunce in aer intr-o autorulota in centrul orasului Nashville, el a trimis o serie de colete catre cunoscuti ai sai pe teritoriul american, au anuntat sambata oficiali ai Biroului Federal de Investigatii (FBI).

- Cu cateva zile inainte ca Anthony Warner sa se arunce in aer intr-o autorulota in centrul orasului Nashville, el a trimis o serie de colete catre cunoscuti ai sai pe teritoriul american, au anuntat sambata oficiali ai Biroului Federal de Investigatii (FBI), informeaza luni dpa potrivit Agerpres.…

- Explozia sangeroasa care a avut loc pe 4 august in portul din Beirut a fost provocata de 500 de tone de nitrat de amoniu, a anuntat marti premierul libanez demisionar Hassan Diab, citand rezultatele unei anchete a Biroului Federal de Investigatii (FBI) al SUA, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- O camera video de supraveghere a surprins momentul in care o autorulota a explodat in orașul american Nashville in ziua de Craciun, iar filmarea a fost facuta publica de poliția locala, informeaza BBC. Trei persoane au fost ranite in urma exploziei, iar poliția crede ca a fost un atentat sinucigaș.…

- Barbatul suspectat ca a declansat explozia care a devastat în ziua de Craciun o parte din centrul istoric al orasului Nashville, statul american Tennessee, a fost identificat de autoritati, care au anuntat ca individul a fost ucis în deflagratie, transmite AFP, preluata de Agerpres.'Am…

- Persoana care a plasat bomba ce a explodat in dimineata de Craciun in Nashville a fost identificata de anchetatori. Este vorba de Anthony Warner, un barbat de 63 de ani, care a murit in explozie, scrie Mediafax Anthony Quinn Warner, in varsta de 63 de ani, a fost numit oficial drept suspect…

- O rulota a explodat vineri in centrul orasului Nashville din statul american Tennessee, iar politia a transmis ca pare a fi vorba de un act "deliberat", relateaza AFP, Reuters si DPA. Fatadele mai multor cladiri din apropiere au fost distruse de aceasta explozie puternica produsa in cursul…