Presedintele Donald Trump a anuntat ca va relua briefingurile de presa regulate dedicate situatiei pandemiei de COVID-19 in contextul in care sondajele din ultima perioada indica o scadere a popularitatii liderului de la Casa Alba in randul electoratului, iar numarul cazurilor de infectare continua sa creasca, informeaza Reuters. "Ma voi implica si vom incepe sa facem briefinguri ... probabil de maine", a declarat luni presedintele Trump din Biroul Oval. "Este o modalitate excelenta de a aduce informatii publicului", a adaugat el, spunand ca vrea sa se concentreze pe progresul in realizarea unui…