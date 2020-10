Presedintele Donald Trump a declarat miercuri ca ar dori sa retraga toti soldatii americani din Afganistan pana la Craciun, adica mai repede decat prevede acordul dintre Statele Unite si talibani, transmite AFP.



"Ar trebui sa-i aducem acasa pana la Craciun pe putinii nostri barbati si femei curajosi care inca mai slujesc in Afganistan!" a scris pe Twitter presedintele american care va candida pentru un al doilea mandat impotriva democratului Joe Biden pe 3 noiembrie.

