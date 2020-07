Presedintele Donald Trump si-a anuntat luni intentia de a-l numi pe Douglas Macgregor, un colonel in retragere al armatei americane, in functia de ambasador in Germania, transmite dpa. Macgregor este un veteran de razboi, autor si consultant, "recunoscut ca expert in proiectarea fortelor si in strategie pe scara larga", conform unui comunicat de presa al Casei Albe. "Este un comentator care apare frecvent la radio si televiziune pe subiecte de securitate nationala, iar scrierile sale despre chestiunile militare au influentat transformarea fortelor terestre ale SUA, NATO si ale Fortei de Aparare…