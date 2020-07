Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat joi ca, din cauza pandemiei, anuleaza organizarea Conventiei republicane, eveniment prevazut sa aiba loc in Florida, luna viitoare, in condițiile in care in SUA s-a depașit pragul de de patru milioane de persoane infectate.

- Partidul Republican din SUA va limita semnificativ numarul participantilor la conventia din august de la Jacksonville, Florida, la care presedintele Donald Trump va deveni in mod oficial candidatul acestei formatiuni pentru un nou mandat la Casa Alba, transmite Reuters. Bilantul infectarilor…

- Un inalt responsabil al administratiei Trump a declarat - duminica - ca in acest stadiu nu se stie daca situatia sanitara va permite desfasurarea Conventiei nationale republicane la sfarsitul lunii viitoare la Jacksonville, in Florida, potrivit Reuters. Partidul Democrat a optat deja la…

- Presedintele Donald Trump a afirmat sambata ca va lupta pentru a proteja stilul de viata american care a inceput atunci cand exploratorul italian Cristofor Columb a descoperit America, transmite duminica dpa. "Impreuna vom lupta pentru visul american si il vom apara pentru a proteja si a pastra modul…

- Orașul american Jacksonville, unde va avea loc convenția naționala a Partidului Republican în luna august, a facut ca purtarea unei maști sa fie obligatorie pentru rezidenții sai, ca reacție la progresia infecțiilor cu noul coronavirus, potrivit AFP.Anunțul a fost facut de consilierii…

- ​Conventia republicana, evenimentul în cursul caruia Donald Trump urmeaza sa fie desemnat oficial si fara surprize candidat al partidului la prezidentialele din noiembrie, va avea loc în cele din urma în Florida, a anuntat joi seara sefa partidului, Ronna McDaniel, noteaza AFP, preluata…

- Președintele Donald Trump a anunțat miercuri ca evenimente mari de campanie electorala vor avea loc în patru state: Florida, Arizona, Carolina de Nord și Oklahoma, potrivit AFP.Șeful de la Casa Alba nu a ascuns niciodata ca este nerabdator sa reia întâlnirile cu susținatorii…