Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump a anuntat desfasurarea a mii de soldati inarmati si de forte de politie la Washington. Trump a declarat ca revoltele din ziua precedenta care au avut loc in capitala federala au fost o "rusine", relateaza AFP.

- Donald Trump a fost dus de Secret Service intr-un buncar din Casa Alba. Momentul s-a petrecut vineri, 29 mai, in prima seara de proteste din fata Casei Albe, a relatat presa americana in aceasta dimineata.Agentii Secret Service au luat decizia de a-l duce pe presedintele Statelor Unite ale Americii,…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Autoritatile din zeci de orase americane au impus interdictii de circulatie pe timp de noapte din cauza protestelor violente izbucnite ca reactie la moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politisti, informeaza Mediafax.Potrivit postului CNN, 25 de orase din 16 state americane…

- Protestele violente au avut loc in timpul noptii in cartierul Brooklyn din New York, in Statele Unite, declansate de uciderea de catre politisti pe 25 mai, in Minneapolis, a afro-americanului George Floyd. Potrivit relatarilor CNN, protestatarii au aruncat cu coctailuri Molotov inspre doua masini, una…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a anuntat sambata ca va "mobiliza in totalitate" Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua in Minneapolis, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei structuri de securitate, transmite dpa, conform Agerpres."Situatia…

- Un inginer al unei companii feroviare a deraiat intentionat o locomotiva in apropierea Portului din Los Angeles, unde stationa un spital plutitor al marinei SUA, pentru a atrage atentia asupra unor operatiuni guvernamentale suspecte legate de pandemia de coronavirus.