- In Statele Unite au continuat protestele generate de uciderea de catre politie a unui barbat de culoare. In mai multe orase, unde initial manifestatiile au fost pasnice, s-au inregistrat si violente, iar oficialitatile ancheteaza daca printre demonstranti nu s-ar fi infiltrat membri ai unor grupari…

- Mii de politisti si soldati patrulau duminica in cele mai mari orase americane, a doua zi dupa o noapte cu manifestatii care degenerasera in violente impotriva rasismului, presedintele Donald Trump fiind acuzat ca a turnat gaz peste foc, alimentand discordia, comenteaza France Presse. Mania de care…

- Politisti in tinuta speciala au actionat sambata seara impotriva manifestantilor care incalcau interdictia de circulatie pe timpul noptii la Minneapolis, tragand cu gaze lacrimogene si grenade asurzitoare pentru a-i indeparta de un comisariat, a constata un fotoreporter al agentiei France Presse.Guvernatorul…

- Los Angeles, Philadelphia si Atlanta fac parte din orasele americane care au anuntat sambata interdictia de a circula pe timpul noptii, cu scopul de a stavili manifestatiile violente care au izbucnit pe intreg teritoriul Statelor Unite, scrie AFP. Interdictii similare au fost introduse…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a anuntat sambata ca va "mobiliza in totalitate" Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua in Minneapolis, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei structuri de securitate, transmite dpa, conform Agerpres."Situatia…

- Sute de persoane au demonstrat vineri seara in fata Casei Albe pentru a-si exprima furia dupa ce George Floyd, un afro-american de 46 de ani, a murit din cauza modului in care a fost tratat de politie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Moartea acestuia, luni, in Minneapolis, in timpul unei…

- Twitter a mai marcat un punct in razboiul cu Donald Trump, joi, ascunzand un mesaj in care președintele ii amenința pe protestatarii din Minneapolis. Mișcarea a venit la cateva ore dupa ce președintele a semnat un ordin executiv impotriva rețelelor sociale.Mesajul postat de președintele SUA pe Twitter,…