- Presedintele american Donald Trump este asteptat joi sa semneze un ordin executiv care vizeaza companiile de social media, au spus oficiali ai Casei Albe, dupa ce liderul SUA a amenintat ca va inchide site-urile pe care el le-a acuzat ca ”reduc la tacere vocile conservatoare”, relateaza Reuters.

- Ploile puternice din ultimele zile au provocat fisurarea barajelor Edenville si Sanford, determinand o crestere brusca a apelor raului Tittabawassee din apropiere de Midland, un oras cu o populatie de 41.000 de locuitori situat la 200 km nord de Detroit. Aproximativ 10.000 de locuitori din acest oras…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat joi, ca Vladimir Putin vrea sa implice China în discuții suplimentare privind limitarea cursei înarmarii, a spus Casa Alba, potrivit AFP."Președintele Trump a reafirmat faptul ca Statele Unite sunt angajate într-o negociere privind…

- Conform sursei citate , „agențiile de informații americane au emis avertismente despre noul coronavirus in mai multe informații clasificate pregatite pentru președintele Donald Trump in ianuarie și februarie, luni in care acesta a continuat sa minimalizeze amenințarea”. Asa cum arata actuali și foștii…

- Donald Trump a semnat ordinul de suspendare temporara a imigrației, la doua zile dupa ce și-a anunțat intenția pe Twitter, scrie Business Insider.Vreme de 60 de zile, imigranții nu vor mai putea intra in Statele Unite. Masura, susține președintele, a fost luata pentru a ajuta in lupta cu “un dușman…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…

- Presedintele american, Donald Trump, a semnat vineri planul de relansare in valoare de 2.000 de miliarde de dolari adoptat de Congres pentru a sprijini prima economie mondiala, sufocata de noul coronavirus, scrie AFP. "Am fost loviti de un dusman invizibil si am fost loviti dur", a declarat…