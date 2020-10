Presedintele american Donald Trump a revenit miercuri la munca in Biroul Oval, la sase zile dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19, ceea ce ridica intrebari cu privire la riscurile de contaminare, transmite AFP. Comportamentul presedintelui SUA, care a parasit spitalul luni seara, atrage atentia in mod deosebit in contextul in care se inmultesc cazurile de COVID-19 la Casa Alba. Presedintele a fost informat despre stadiul discutiilor privind planul de asistenta pentru economie si despre inaintarea uraganului Delta, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul sau de cuvant Brian Morgenstern.…