Presedintele american Donald Trump a ordonat ca drapelele de la Casa Alba si de la toate institutiile publice, ambasadele si facilitatile militare ale SUA sa fie coborate marti in berna in semn de omagiu pentru cei cinci angajati ai publicatiei Capital Gazette din Maryland impuscati mortal saptamana trecuta, relateaza dpa.



"Tara noastra impartaseste suferinta celor afectati de atacul de la ziarul Capital Gazette din Annapolis, Maryland", se arata intr-un comunicat al presedintelui, in care se adauga ca steagurile vor fi coborate in berna "ca semn al respectului solemn pentru victimele…