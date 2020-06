Stiri pe aceeasi tema

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage o parte dintre trupele americane stationate in Germania si atacurile lui impotriva Berlinului au accentuat tensiunile dintre Washington si aliatii sai europeni din cadrul NATO, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.

- Președintele american Donald Trump a dorit desfașurarea a circa 10.000 de militari activi pentru a inabusi protestele din capitala Washington D.C. si in alte parti din Statele Unite ale Americii, a declarat o inalta oficialitate din domeniul apararii pentru postul american CBS. Ministrul Apararii, Mark…

- Donald Trump a ordonat Pentagonului sa reduca numarul personalului militar dislocat permanent in Germania, principala ancora a fortelor americane din NATO, pentru a reduce numarul la 25.000, scrie presa americana si germana. Aceasta miscare este intoarsa pe toate fetele de analisti.

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…

- Aproximativ 1.600 militari au fost dislocati in vecinatatea Washingtonului, unde au izbucnit proteste violente pentru moartea afro-americanului George Floyd , relateaza presa locala , citand - l pe purtatorul de cuvant al Pentagonului, Jonathan Hoffman. "Soldații activi sunt staționați la bazele militare…