- Presedintele Donald Trump intentioneaza sa o numeasca la Curtea Suprema a SUA pe Amy Coney Barrett, in prezent judecatoare la o curte de apel din Chicago, a informat vineri CNN, citand surse republicane, transmite Reuters. Presedintele Donald Trump a afirmat anterior ca va anunta sambata…

- Presedintele american Donald Trump a confirmat ca va anunta sambata numele nominalizatei sale pentru locul ramas vacant in Curtea Suprema a SUA dupa decesul lui Ruth Bader Ginsburg, relateaza dpa potrivit Agerpres. Trump a postat marti pe Twitter ca va face anuntul la Casa Alba.Democratii…

- In timp ce democratii si republicanii se pregatesc pentru o lupta pe nominalizarea unui nou judecator la Curtea Suprema, fapt care perturba alegerile prezidentiale din noiembrie, organizatia ActBlue, care atrage finantari online, a anuntat ca donatorii de masa au donat 91,4 milioane prntru candidati…

- Judecatoarea Curtii Supreme a SUA, Ruth Bader Ginsburg, o cunoscuta luptatoare pentru drepturilor femeilor, a murit de cancer,vineri, la varsta de 87 de ani, a anuntat curtea, potrivit Mediafax, care citeaza BBC. Ea a fost o figura proeminenta pentru liberalii din SUA. Ginsburg a fost a doua femeie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca va accepta candidatura republicana pentru un al doilea mandat in timpul unui discurs in direct de la Casa Alba, saptamana viitoare, confirmand intentiile exprimate anterior care i-au atras critici din partea democratilor si chiar a unor colegi republicani,…

- Presedintele Donald Trump si-a anuntat luni intentia de a-l numi pe Douglas Macgregor, un colonel in retragere al armatei americane, in functia de ambasador in Germania, transmite dpa. Macgregor este un veteran de razboi, autor si consultant, "recunoscut ca expert in proiectarea fortelor si in strategie…