Un nou cutremur a avut loc in Romania! Iata orasele in care s-a simtit

In ziua de 12 Noiembrie 2022, la ora 06:05:21 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.6, la adancimea de 113km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 64km E de Brasov, 90km N de… [citeste mai departe]