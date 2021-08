Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a decis sa aloce pâna la 500 de milioane de dolari pentru a ajuta refugiatii si migrantii afgani, victimele conflictului si alte persoane expuse riscurilor ca rezultat al situatiei din Afganistan, relateaza marti DPA si EFE. Banii vor proveni din Fondul…

- Caderea rapida a forțelor naționale și a guvernului din Afganistan a venit ca un șoc pentru Joe Biden și pentru membrii inalți ai administrației sale, care luna trecuta au crezut ca ar putea dura luni pana ca guvernul civil din Kabul sa cada. Acum, oficialii recunosc sincer ca au calculat greșit.…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anuntat marti, la Ramallah, ca are intentia de a cere Congresului SUA sa deblocheze 75 de milioane de dolari pentru palestinieni, dupa noul ciclu de violente din teritoriile palestiniene, relateaza AFP si Reuters. Blinken doreste, in plus fata de…