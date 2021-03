Presedintele american Joe Biden a anuntat luni numirea a doua femei la conducerea unor comandamente militare, urmand ca acestea sa devina a doua si, respectiv, a treia femeie care vor detine functii militare la acest nivel inalt in Statele Unite, informeaza AFP. General in cadrul fortelor aeriene, Jacqueline Van Ovost, singura femeie cu rang de general cu patru stele, cel mai inalt din armata americana, a fost nominalizata la conducerea transportului logistic (Transcom). General cu trei stele in armata terestra, Laura Richardson a fost aleasa sa conduca Comandamentul Sud (Southcom), care acopera…